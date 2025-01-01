12-годишно дете е намушкано в 94 СУ "Димитър Страшимиров" в столичния квартал "Христо Ботев", съобщава NOVA. По случая е задържан 15-годишен младеж, намерен е и ножът, с който е извършено посегателството, съобщи МВР.

БГНЕС

Сигналът е подаден в 10.00 ч. Пострадалото дете е ранено в рамото. Към мястото веднага бил изпратен екип на Спешна помощ, който откарал момчето в "Пирогов". От болничното заведение съобщиха, че няма опасност за живота на ученика.

Иван Кънчев, NOVA

Свидетели разказаха, че всичко се случило на игра и двамата замесени били приятели. По техни думи 15-годишният извадил нож, играл си с него и случайно ранил 12-годишния ученик.

По неофициална информация родителите вече са уведомени.

Директорът на училището заяви, че предстои МОН да осигури металдетектор.

„15-годишният на шега посяга към другия ученик. Ножове и остри предмети са забранени в 94 СУ. Няма вражда нито между семействата, нито между учениците. Ние реагирахме абсолютно веднага, обадихме се на Спешна помощ, дойдоха и от Първо районно управление”, посочи директорът Лидия Ярнева.

БГНЕС / АНТОН СТАНКОВ

„Притесняваме се. Сега дойдох, за да прибера внучето ми. Казаха ми, че дете е намушкано с нож. В училището трябва да има ред и да се проверява какво носят децата в раниците си”, каза Петрана Русева, баба на дете в предучилищна група.

Във връзка с инцидента в столичното училище е осигурена допълнителна психологическа подкрепа за учениците, а на Регионално управление на образованието София-град е разпоредена проверка по случая.