Софийска градска прокуратура (СГП) и Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) дадоха подробности пред медиите за фаталното спречкване в столичен мол, което завърши с намушкване с нож и смъртта на 15-годишно момче. По случая вече има задържан - друго 15-годишно момче, известно на полицията, на което е повдигнато обвинение.

Сигналът за тежкия инцидент е получен около 19:30 ч. вчера на телефон 112, съобщиха властите. На място незабавно са изпратени екипи на полицията. В резултат на бързите действия органите на реда е установен 15-годишният предполагаем извършител, познат на жертвата.

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в столичен мол

"Той първоначално е задържан за срок до 24 часа, проведени са първоначални действия с него, проведен е и обиск, освидетелстван е, иззети са дрехите му, както и всички вещи, които могат да имат значение за делото, предстоят експертизи. Установено е и оръжието, с което считаме, че е извършено престъплението. Днес прокурор от Софийска градска прокуратура привлече 15-годишния предполагаем извършител като обвиняем и постанова да бъде задържан за срок до 72 часа, предстои да бъде поискано задържането му под стража", обясни заместник градският прокурор на София Десислава Петрова.

Спречкването не е било между две компании, а само между жертвата и обвиняемия, посочиха властите.

"Изяснява се как точно е възникнал конфликтът между двамата. Засега информацията е, че жертвата е нанесла удари на обвиняемия и в хода на спречкването помежду им, обвиняемият е извадил джобен нож, с държина на острието около 10 см, и е нанесъл един удар в областта на сърцето на жертвата, в резултат на което е настъпила и смъртта", допълни прокурор Петрова.

Пристигайки на място, екипите на полицията установяват, че жертвата е откаран в "Пирогов" с личен транспорт.

"Веднага след нанасяне на удара с нож извършителят се е оттеглил, заедно с негов приятел, през аварийния изход на мола. С доста бързо темпо е прекосил градинката на парк "Възраждане" и е стигнал до трамвайна спирка на бул. "България", откъдето се е придвижил до един от известните за нас адреси в кв. "Христо Ботев". Там установихме извършителя, който съдейства със самопризнания и с показване на оръжието на престъплението - нож, около 10 см, сгъваем, който е иззет", посочи директорът на СДВР Любомир Николов.

Към настоящия момент в градска прокуратура са разпитани 11 свидетели.

"Извършителят е известен в престъпния криминален контингент - той е започнал неговата престъпна дейност от 2022 г.,тогава има едно противоправно деяние, после през 2023 г. има четири кражби и през 2025 г. има грабеж. Около 2 години той е бил настанен в социален дом от семеен тип в Елин Пелин. През този период неговите възпитатели споделят, че е проблемен, като от 2024 г. с решение на Районния съд на Елин Пелин е върнат на родителите му", допълни Николов.

Заподозреният за убийството на 15-годишно момче в столичен мол може да получи присъда от максимум 5 години затвор, тъй като все още не е навършил 16 години. "За пълнолетни граждани, извършили подобни престъпления, законът предвижда ефективно наказание от 10 до 20 години", каза още зам.градският прокурор на София Десислава Петрова.

Преди дни събрахме управителите на охранителните фирми на търговските центрове и предупредихме всички да бъде засилена охраната, да бъдат по-бдителни при пропускателния режим и да ни информират за всеки един случай, при който имат съмнения, каза директорът на СДВР.

По думите му на всеки етаж на търговските центрове трябва да има охранител. Той добави, че ще бъде поставена пред Столична община темата за по-засилен пропускателния режим в моловете, като даде за пример някои страни, в които на входовете има металодетекторни рамки.

Директорът на СДВР посочи, че няма увеличение на инцидентите в моловете между групички с деца в сравнение с миналата година, като има и занижаване на убийствата с няколко пъти.