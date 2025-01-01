15-годишно момче почина, след като беше намушкано в столичен мол, съобщиха от болница "Пирогов".

От Столичната дирекция на вътрешните работи информираха, че малко преди 20 часа е постъпил сигнал за намушкано момче на около 15 години в столичен мол. То е било закарано в "Пирогов". Въпреки усилията на лекарите тийнейджърът е починал.

Линейката е пристигнала на 4-та минута. На място има полицейски екипи и се установяват причините за инцидента.

Как се е стигнало до инцидента?

Две компании от две столични махали са се засекли пред ескалатора на третия етаж на мола, непосредствено пред киното. Те са имали стара вражда.

Охраната в мола не е реагирала на момента и боят се е разраснал.