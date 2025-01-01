Служители на СДВР задържаха 15-годишен младеж за тежкото престъпление, извършено в голям търговски център снощи.

След незабавни оперативно-издирвателни действия по безспорен начин извършителят е установен и задържан малко преди 00:00 часа, само няколко часа след извършване на престъпното деяние.

Сигналът в полицията е получен в 19:30 часа снощи, че в голям търговски обект e намушкано 15-годишно момче. Незабавно към мястото са насочени полицейски екипи.

Междувременно, пострадалото момче било транспортирано в болнично заведение, където няколко часа по-късно е починало. Продължава работата по изясняването на факти и обстоятелства, както и на всички съпричастни към инцидента.

По информация на очевидци инцидентът се е случил пред киното на последния етаж на мола. Служителка от съседен магазин разказа, че чула писък, изтичала и видяла младо момче, което лежало на пода и било видимо намушкано.

Свидетели на случилото се споделиха пред NOVA, че всичко е станало изключително бързо и никой не е успял да види точно какво се е случило. По думите им не е имало напрежение или предишен конфликт.

Очевидци допълват, че в мола често се събират групички тийнейджъри и не са рядкост сблъсъци между тях. „Постоянно има побоища, вече на никого не му прави впечатление“, разказват те. Пред входа на търговския център обикновено има полицейска патрулка заради честите конфронтации.

Нямало е нито тревога, нито паника по време на инцидента. Служителите и посетителите са го приели като част от ежедневието — с изключение на това, че този път детето е загинало.

По непотвърдена информация участниците в инцидента са били на около 15 години. Не е ясно дали са се познавали предварително или са били организирана компания.

До късните часове близки на пострадалото момче останаха пред „Пирогов“, а след като стана ясно, че то е издъхнало, се събраха пред сградата на СДВР с настояване извършителят да бъде открит и задържан.