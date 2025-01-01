Кметът на София Васил Терзиев изрази дълбока скръб и съболезнования към семейството на 15-годишното момче, което загина след трагичен инцидент в столичен търговски център. В своя официална позиция Терзиев заяви, че е „дълбоко покрусен от новината“ и подчерта, че „няма по-голяма болка от това да загубиш дете“.

„Подобни трагедии ни напомнят колко крехко е усещането за сигурност, особено когато става дума за децата ни“, посочи кметът. Той припомни, че през последната година Столичната община, съвместно с полицията и търговските обекти, е предприела редица мерки за подобряване на видеонаблюдението и превенцията на агресията в публичните пространства.

По думите му вече функционира обща система за наблюдение в ключови зони на града, а в момента се разширява и нейният обхват. Въпреки това Терзиев подчерта, че трагичният инцидент показва колко важно е усилията за сигурност да продължат.

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в столичен мол

„Работата по гарантиране на сигурността не може да спре. Ще продължим да инвестираме в превенция, технологии и координация между институциите — така, че всеки софиянец, всяко дете, да се чувства защитено в своя град“, заяви кметът.

В заключение Васил Терзиев изтъкна, че целта пред общината остава не само да развива София като модерен град, но и като сигурна столица, в която хората могат да се чувстват защитени.

„Дължим го на младите хора и на техните семейства“, завършва позицията си кметът на София.