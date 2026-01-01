Лекарите в УМБАЛСМ "Пирогов" се борят за живота на намушканото при семейна драма днес в столичния квартал "Подуяне" 15-годишно момиче. Детето е докарано в много тежко състояние, съобщиха от болницата.

"Момичето беше въведено по спешност в операционната за животоспасяваща интервенция. Операцията продължи часове наред. Тя беше извършена от мултидисциплинарен екип от специалисти, включващ много от най-добрите детски лекари от университетската спешна болница. След продължителната операция 15-годишната пациентка е настанена в Детската реанимация на “Пирогов”, където е под денонощни реанимационни грижи и активно мониториране", посочиха от болницата.

Рано тази сутрин при семеен скандал в квартал "Подуяне" мъж намушка сина си, който по късно почина, дъщеря си и майка си, съобщиха от полицията и прокуратурата. Мъжът е арестуван.