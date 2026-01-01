Мъж е намушкал трима души в столичния квартал "Подуяне", а един от тях е починал. Това съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ. Сигнал за инцидента е постъпил тази сутрин в 5:40 часа. На място са изпратени три линейки.

Медицински екип е установил смъртта на 21-годишно момче. Момиче на 15 години с множество прободни и порезни рани е транспортирано към "Пирогов". Жена на 78 години с порезни и прободни рани в областта на корема и гърдите е закарана в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна - ИСУЛ“.

На мястото на инцидента е имало също 44-годишен мъж с лека порезна рана на ръката, посочиха още от Спешна помощ. Мъжът е задържан след инцидента, съобщиха от СДВР.

По информация на NOVA се предполага, че той е баща на младежите.