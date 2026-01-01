Пострадалото при инцидент в столичния квартал „Подуяне“15- годишно момиче е в стабилизирано състояние, съобщиха от пресцентъра на болница „Пирогов“.

Оттам допълват, че състоянието на момичето остава тежко. То е прекарало спокойна нощ и продължава да бъде под реанимационно лечение и активно наблюдение в ръководената от доц. Б. Младенов Клиника по детска реанимация на „Пирогов".

Кървава драма в София: Баща е обвинен за убийството на сина му, дъщеря му и майка му са в болница

Вчера момичето беше въведено по спешност в операционната за животоспасяваща интервенции, посочват от болницата и допълват, че операцията е продължила часове и е била извършена от мултидисциплинарен екип.

Припомняме, че вчера от Центъра за спешна медицинска помощ съобщиха, че са реагирали на сигнал за мъж, който е намушкал трима души в „Подуяне“. Медицински екип е установил смъртта на 21-годишно момче. Момиче на 15 години с множество прободни и порезни рани е транспортирано към болница „Пирогов", а жена на 78 години е с порезни и прободни рани в областта на корема и гърдите.

По-късно Софийската градска прокуратура (СГП) обвини мъжа за това за това, че е убил сина си и е направил опит да убие дъщеря си и майка си.