Четирима души пострадаха при катастрофа на 165 километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По първоначална информация катастрофата е между три превозни средства – товарен автомобил "Пежо", управляван от 60-годишен мъж, лек автомобил „Шевролет", управляван от 80-годишен мъж и "Фиат", управляван от 65-годишен мъж.

Пострадалите са били във "Фиат"-а – двама мъже на 42 и 29 години и две жени – на 50 и 62 години. Те са транспортирани в здравно заведение за оказване на медицинска помощ.

При направения тест с дрегер на водача на автомобила е отчетено наличие на 0,28 промила алкохол. Пробите за наличие на алкохол в кръвта на другите двама шофьори са отрицателни.

Катастрофата ограничи движението при км 165 на автомагистрала „Тракия“ в посока София, което се осъществяваше в активната лента, а трафикът се регулираше от "Пътна полиция". Движението бе възстановено малко преди 12 часа днес.

Час по-рано на същото място от автомагистралата бе регистриран още един пътен инцидент. Той бе за ударил се лек автомобил, няма пострадали.