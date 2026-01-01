В рамките на 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността българският президент Илияна Йотова се срещна и разговаря с френския си колега Еманюел Макрон, с азербайджанския си колега Илхам Алиев и с хърватския министър-председател Андрей Пленкович, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В Мюнхенската конференция по сигурността участват над 50 държавни глави и правителствени ръководители от цял свят, които дискутират теми от външната политика и сигурността.

С Алиев Йотова е обсъдила задълбочаване на енергийното сътрудничество между България и Азербайджан. Президентът Алиев е изтъкнал стратегическата роля на България не само като получател на енергийни доставки, но и като транзитна страна за Европа, посочват от прессекретариата.

Българският държавен глава е подчертала, че сред основните послания на Мюнхенската конференция по сигурността е именно постигането на енергийна независимост на Европа. Илияна Йотова е посочила също необходимостта от активно участие на азербайджанската страна в изграждането на необходимата енергийна инфраструктура в Европа.

„За България е важно участието в два ключови проекта – „Solidarity Ring”, който да доставя газ от Азербайджан през България до Румъния, Словакия и Унгария, както и „Зелен енергиен коридор Каспийско море – Черно море – Европа“, е заявила Йотова.

Прессекретариат на държавния глава

Тя е посочила голямата роля на България в енергийната сигурност на Европа заради ключовото ѝ географско положение – транзитна страна за Източна и Централна Европа, а и заради повишения интерес към Черно море. Йотова е изтъкнала и интереса на Азербайджан за изграждане на мрежа от оптични кабели в Черно море.

На срещата президентът Йотова е подчерта и активното сътрудничество в областта на културата между България и Азербайджан, като е посочила приноса на азербайджанската страна за реставрацията на историческия комплекс „Трапезица“, както и предстоящото реализиране на проекта за парк „Шуша“ във Велико Търново.

Българският държавен глава е благодарила на азербайджанската страна за активната дейност за разпространението на българския език и култура в Азербайджан.

По-късно Йотова се срещна и с хърватския министър-председател Андрей Пленкович. Сред акцентите в разговора е била предстоящата среща на върха на инициативата „Три морета“, чийто домакин тази година е Хърватия. Цел на инициативата, която през 2021 г. се проведе в София под председателството на България, е задълбочаването на сътрудничеството в енергийната, транспортната и дигиталната сфера между 13 държави от Европейския съюз.

Йотова и Пленкович са обсъдили и нарастващото разделение между страните в Европейския съюз и тенденцията за Европа на две скорости с ядро от по-големите държави. Двамата са били категорични, че Европейският съюз трябва да се промени, за да бъде адекватен на съвременните предизвикателства.

Българският президент и хърватският премиер са коментирали и обещанията за по-бърза европейска интеграция на Украйна. Обща е била позицията, че не трябва да се създава прецедент в процеса по приемане на държава в Европейския съюз и тя трябва да изпълни необходимите условия, за да стане пълноправен член.

Освен това Йотова беше гост на изказването на френския президент Еманюел Макрон пред големия форум, посветено на необходимостта Европа да върне силните си позиции както във вътрешен, така и в световен план.

Йотова проведе среща и с главния изпълнителен директор на Американския еврейски комитет Теодор Дойч. Нарастващият език на омразата и отстъплението от защитата на човешките права са били сред основните теми на разговора между двамата.

„През последните десетилетия наблюдаваме тежък регрес в отстояването на човешките права. Сякаш днес не е модерно да говорим и да работим за тяхната защита. Това не е тема от дневния ред на световните организации, на европейските институции. Трябва да върнем този разговор на международно ниво“, е заявила президентът Йотова.

Българският държавен глава и главният изпълнителен директор на Американския еврейски комитет Теодор Дойч са коментирали нарастващите настроения срещу еврейската общност. Представителите на Американския еврейски комитет подчертаха, че българската държава и българското общество са пример за добро отношение към еврейската общност.

„В съвременния свят обществата сякаш искат да забравят мрачните години на Холокоста. Още по-тревожни са опитите за преформатиране на историята. Държави и общества трябва да сме заедно в битката срещу тези опасни тенденции“, е посочила Йотова.

Тя подчерта, че България е светлият пример на държавата, която спасява своите евреи благодарение на съвместните усилия на Българската православна църква, на водещи политици и интелектуалци, на обикновените хора. „20 български праведници са носители на най-високото признание за хуманност на Световния център за възпоминание на Холокоста „Яд Вашем“, е заявила българският държавен глава. Тя е запознала представителите на Американския еврейски комитет с идеята си за създаване в България на музей за спасяването на българските евреи, който не само да събира историята, но и да е насочен и към бъдещето.