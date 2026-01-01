През уикенда в столицата на Етиопия Адис Абеба предстои 39-ата годишна среща на върха на Африканския съюз (АС) в момент, когато конфликтите, превратите и изборните манипулации на континента се множат. Наблюдатели обаче се опасяват, че на срещата ще бъдат предложени малко конкретни решения, посочва Франс прес.

АС, който представлява над 1,5 милиарда души, редовно е обект на критики в неефективност. Сред най-наболелите проблеми са ситуацията в източната част на Демократична република Конго, възобновяването на насилието в Южен Судан и конфликтът в Судан, където от близо три години бушува гражданска война, посочва в. „Монд“.

Според Международната кризисна група “в момент, когато Африканският съюз е по-необходим от всякога, той без съмнение сега е най-слаб от началото на века“. Нищо не показва, че институцията е готова да разреши тези сериозни кризи.

Слабостта на Африканския съюз донякъде се предпоставя от дългогодишното управление на някои африкански лидери, посочва АФП. Трима държавни глави, с изключение на монарсите, са на власт от повече от 40 години: Теодоро Обианг Нгема в Екваториална Гвинея (от 1979 г.), Пол Бия в Камерун (от 1982 г.) и Йовери Мусевени в Уганда (от 1986 г.).

Тази ситуация затруднява взаимодействието в рамките на организацията. От 2020 г. насам са регистрирани десет преврата, два от които наскоро в Мадагаскар и Гвинея-Бисау. Някои държави, чието членство беше суспендирано след преврат, като Габон и Гвинея, бяха реинтегрирани въпреки съмненията около честността на изборите, което е в противоречие с Африканската харта за демокрацията.

“Повечето лидери на континента се интересуват само от вътрешните си проблеми. Те не искат Съветът за мир и сигурност на Африканския съюз да се меси във вътрешните им работи“, обяснява Бенджамин Оже, изследовател в Африканския център на Френския институт за международни отношения.

Тази 39-ата среща на върха е първата за новия председател на Комисията Махамуд Али Юсуф, избран преди една година. Неговата политическа позиция се счита за по-агресивна от тази на предшественика му Муса Факи Махамат, но остава предимно “декларативна“, отбелязва “Монд“. Президентът на Бурунди Еварист Ндайишимие ще поеме през уикенда ротационното председателство на Африканския съюз, което е почетно. Дискусиите ще включват и достъпа до вода на континента, където близо половината от населението зависи от незащитени водоизточници.

АС зависи силно от чуждестранното финансиране, което представлява близо 64% от годишния му бюджет от 700 млн. долара. Намаляването на международната помощ, особено от САЩ и Европейския съюз, затруднява дейността му.

“Африканският съюз работи в ограничен глобален и бюджетен контекст, но остава действащ“, казва Нуур Мохамуд Шеех, говорител на председателя на Комисията, по-специално по отношение на превантивната дипломация и посредничеството.

ООН, която също е изправена пред драстично намаляване на бюджета си, вече не може да изпълнява ефективно ролята си на посредник, което принуждава Африканския съюз да обмисля как да запълни тази празнина въпреки ограничените си средства, посочва Лийзъл Лу-Воудран, изследовател от Международната кризисна група.