Колко е лесно някой да ни наблюдава през собствените ни устройства у дома, без дори да подозираме? След скандалните случаи със скрито видеонаблюдение в салони за красота и гинекологични кабинети пред NOVA киберекспертът Явор Колев предупреждава да внимаваме с устройства като прахосмукачки, хладилници и т.н. електроуреди, които имат интернет камери.

Обективи може да има навсякъде - в кухнята, хола, детската стая, дори в тоалетната.

„Прахосмукачките, хладилниците и всякакви домашни устройства вече имат интернет камери, които улесняват работата им. Тези устройства са постоянно включени в интернет и имат достъп отвън. Затова трябва да бъдат защитени“, предупреждава експертът.

Според него първата и най-важна стъпка е смяната на фабричните настройки. По подразбиране много устройства идват с потребителско име и парола admin. Именно това ги прави лесна мишена.

„Например някой може да попадне на вашата камера по сериен номер, когато изписва admin. Хакер, който търси, може много лесно да влезе във вашето устройство и личният ви живот престава да бъде личен“, допълва експертът по видеонаблюдение Светослав Димитров.

Проверка в сайта hacked.camera показва, че близо 9 милиона камери по света в момента са уязвими. Само в София компрометираните устройства са около 4500. Подобен мащабен пробив имаше и преди месец, когато над 120 000 камери в Южна Корея бяха хакнати. Част от тях са били в частни домове, гинекологична клиника, караоке зали и студио за пилатес.

Случаят предизвика вълна от видеа в TikTok, в които потребители показват как проверяват за скрити камери около себе си.

Според експертите съществуват и устройства, с които могат да бъдат засечени нерегламентирани камери, като те улавят сигнала или отразяването от обектива. Но ако нямаме специализирана техника, рискът остава.

Скритите камери могат да бъдат вградени в часовници, зарядни устройства, ключове, датчици за дим или шпионки на врати. Продажбата им не е незаконна, а търговците рядко питат за какво ще бъдат използвани.

Третият начин за наблюдение е през лаптопа или телефона. „Има много спам кампании, които твърдят, че са ви заснели, докато гледате порнографско съдържание. В повечето случаи става дума за измама, но е възможен достъп до компютри и телефони от организирана престъпност“, предупреждава Явор Колев.

Решението според специалистите не е в паниката, а в превенцията – по-сложни пароли, двуфакторна идентификация и редовни актуализации на софтуера.