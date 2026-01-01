Дирекция „Киберпрестъпност“ на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" извършва проверки по получените сигнали във връзка със зачестилите случаи на злоупотреби с камери за видеонаблюдение, заяви при изслушването си по темата в парламента главен комисар Владимир Димитров, началник на отдел „Киберсигурност“ в ГДБОП.

Той увери, че отделът оказва съдействие на различни структури на МВР и други институции с цел опазване личните данни на българските граждани. За съжаление в киберпространството възможностите за анонимност и компрометиране на различни компютърно-информационни системи от хакери са изключително широки, посочи той.

По думите му и в България има видеокамери, достъпни за наблюдение, като материалите от някои се разпространяват в порнографски сайтове неправомерно.

В резултат на нашите действия беше преустановено функционирането на един от интернет сайтовете с подобно съдържание на територията на страната ни, подчерта директорът на „Киберпрестъпност“.

В резултат на проверките, които продължаваме, ограничаваме и други интернет ресурси, до които е достъпно подобно съдържание, подчерта главен комисар Димитров. Така че при установяване на данни за престъпления, материалите ще бъдат докладвани на компетентната прокуратура, увери той.