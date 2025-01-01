Младеж е бил прострелян в центъра на София след скандал с друг мъж за предимство на пътя.

Сигналът за стрелбата, която е станала в района на метростанция "Опълченска", е подаден малко преди 20 часа в събота. На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

По първоначална информация мъж е слязъл от трамвая на спирката до един от изходите на метрото и е предприел пресичане на бул. "Тодор Александров", когато е бил засечен от автомобил, съобщиха от МВР.

Между шофьора на колата - младеж на около 20 години, и пешеходеца избухнал скандал. Словесният конфликт ескалирал и по-възрастният извадил газов пистолет, с който прострелял опонента си. След това избягал. Пострадалият е транспортиран в болница за преглед. Стрелецът е задържан.