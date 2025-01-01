Полицията в Кюстендил и Дупница откри три лица, обявени за издирване, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

В края на миналата седмица на територията на РУ Кюстендил и РУ Дупница са установени три лица, обявени за издирване.

Сред тях са 45-годишен мъж от село Коняво, издирван заради влязла в сила осъдителна присъда, 37-годишен кюстендилец, издирван по досъдебно производство на 1 РУ София и 15-годишно момиче от село Крайници, което е напуснало дома си – предадено е на родителите си в добро здравословно състояние.

Действията на полицията продължават, като приоритет е осигуряване безопасността на всички издирвани лица и спазване на законовите процедури.