Разследват два случая на домашно насилие в Шуменско, съобщиха от полицията.

39-годишен мъж е задържан. На 7 декември е подаден сигнал от 39-годишна жена, че мъжът с когото живее на семейни начала, е проявил агресия.

В жилище в Шумен той ѝ е извивал ръцете, стискал я, ударил я с ръка по лицето.

При друг случай - 20-годишна жена е подала сигнал за насилие на 6 декември. Тя е съобщила, че мъжът с когото живее на семейни начала в село Конево, ѝ е нанесъл два удара с юмрук в главата.

23-годишният мъж е бил задържан и по случая се води разследване.