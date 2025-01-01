Разследват два случая на домашно насилие в Софийско, съобщиха от полицията.

На 6 декември жена от Златица е подала сигнал, че баща ѝ е нахлул в дома ѝ, отправил е към нея заплахи с физическа саморазправа за убийство и е опитал да я изгони.

Задържаха мъж за насилие към приятелката си и дъщеря ѝ

Мъжът е бил задържан. При друг случай - отново на 6 декември жена е подала сигнал за насилие в Сливница.

Приятелят ѝ я е ударил с парче дърво за огрев. При медицинския преглед на пострадалата е установена повърхностна рана на главата. Извършителят е бил задържан.