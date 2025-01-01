На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) измени издадения лиценз на "Борика“ АД за извършване на дейност като оператор на платежна система за обслужване на плащания с платежни инструменти, свързани с карти (БОРИКА), става известно от съобщение на централната банка.

Изменението на лиценза произтича от въвеждането на еврото като законно платежно средство в Република България, считано от 1 януари 2026 г., и свързаните с това промени в работата на платежната система БОРИКА. От посочената дата платежната система БОРИКА ще започне да обработва платежни операции, свързани с карти, в евро, като ще бъде включена като спомагателна система в Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET), посочват от БНБ.

В края на ноември БНБ даде съгласие "БОРИКА“ АД да прекрати своята дейност като оператор на платежната система за обслужване на клиентски преводи в левове БИСЕРА6, считано от 1 януари 2026 г., във връзка с въвеждането на еврото като законно платежно средство в България.

Управителния съвет на БНБ взе решения днес и за изменение на няколко наредби с оглед присъединяването към еврозоната.

Изменя се Наредба № 43 на БНБ от 28 юли 2022 г. за реда и условията за определяне и изплащане на максимална дневна сума при спиране на изпълнението на задължения по отговарящи на условията влогове, като промените засягат вида на валутата в която се определя максималната дневна сума, както и превалутирането и изплащането на максимална дневна сума в случаите, в които отговарящите на условията влогове са открити в чуждестранна валута.

Управителният съвет на БНБ прие и Наредба за изменение на Наредба № 44 за условията и реда за избор на независими оценители по чл. 55а от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. С Наредбата се въвеждат промени в чл. 4, ал. 1 от Наредба № 44 на БНБ относно изискуемите приходи на независимите оценители, които понастоящем са предвидени в български лева, с оглед съобразяване на въвеждането на еврото като официална парична единица в България, считано от 1 януари 2026 г.

Управителният съвет на БНБ прие също така Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 4 октомври 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа. С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 4 октомври 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа се урежда сетълментът на ДЦК при влизането на България в еврозоната, допълват от БНБ.