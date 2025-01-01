През 2024 г. общият брой на пътувалите със самолет в ЕС достига 1,1 милиарда души, или с 8,3 на сто повече спрямо 2023 г., когато са били 973 милиона души, сочат най-новите данни на Евростат.

През годината всички страни от ЕС са регистрирали увеличение на пътникопотока спрямо предходната 2023 г. Най-голямо е било увеличението в Унгария (19,2 на сто), следвана от Чехия (18,9 на сто) и Естония (17,8 на сто), а най-малко - в Швеция (1,3 на сто), България (3,8 на сто) и Франция и Ирландия (4,6 на сто и за двете).

В същото време като цяло в ЕС обемите на карго и пощенския въздушен транспорт са се увеличили с 8,7 на сто спрямо 2023 г. Ръст от 10,8 на сто е регистриран при полетите извън ЕС, международните полети в рамките на общността остават почти без промяна – увеличение с 0,1 на сто спрямо 2023 г., а вътрешните полети намаляват с 4,3 на сто.

На национално ниво най-голямо е увеличението в Унгария (65,9 на сто), следвана от Чехия (43,7 на сто) и Гърция (36,7 на сто), докато спад е отчетен единствено в Полша (3,6 на сто) и Латвия (2,7 на сто).

През 2024 г. класацията на първите десет европейски летища според натовареността, не се променя значително, като 9 от тях остават същите както през 2023 г., но всички те отчитат увеличение на пътникопотока. През парижкото „Шарл дьо Гол“ са преминали 70,3 милиона пътници или с 4,3 на сто повече спрямо предходната година. В класацията следват амстердамското „Схипхол“ с 66,8 милиона пътници, или ръст от 8 на сто, мадридското „Барахас“ с 66,1 милиона пътници, или увеличение от 9,9 на сто, летище Франкфурт на Майн - 61,5 милиона пътници, ръст от 21,5 на сто, както и барселонското „Ел Прат“ с регистрирани 54,9 милиона – ръст с 10,3 на сто.

На шесто място е римското „Фиумичино“ с 48,7 милиона пътници, но то отчита най-голямо увеличение на пътникопотока сред десетте най-натоварени летища - с 20,8 на сто. Международното летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина измести парижкото „Орли“, осигурявайки си 10-то място благодарение на значителен годишен ръст на пътниците - с 19,6 на сто.