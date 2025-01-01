Професионална квалификация на работещите, тест за чувствителност към бои и видове смеси за татуиране се регламентират в проект на наредба за здравните изисквания към бръснарските, фризьорските и козметичните салони, както и към ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото. Проектът е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за едномесечно обществено обсъждане.

Всички видове услуги в обектите да се извършват само от лица със съответната професионална квалификация, придобита според изискванията на Закона за професионалното образование и обучение и съответните наредби за придобиване на квалификация по професиите „Козметични услуги“, „Фризьорство“ и „Маникюр, педикюр и ноктопластика“. Татуировки се поставят от лица, преминали съответната форма на обучение, се казва в проекта на наредба.

Лице с кожни обриви, петна и други признаци на заболяване на кожата, косата или ноктите на ръцете или краката се обслужва след представяне на удостоверение, издадено от общопрактикуващия лекар на лицето или лекар специалист, че заболяването му не е заразно, се допълва в проекта.

Всеки, който открие такъв обект, е длъжен да уведоми съответната регионална здравна инспекция по местонахождението на обекта не по-късно от деня на започване на дейността, като обектите се откриват в самостоятелни помещения, построени или пригодени за тази цел.

В обектите се разрешава употреба само на козметични продукти, отговарящи на изискванията на Закона за здравето, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ, L 342 от 22.122009 г.). Преди употреба на козметични продукти за боядисване, на клиента се прави тест за чувствителност по начин, указан на опаковката. При положителна реакция продуктът за боядисване не се използва. В обектите се разрешава употребата на уреди и апарати, които са придружени с документи, удостоверяващи техническите им характеристики, инструкции за експлоатация и безопасна работа, както и договор за техническата им поддръжка. В бръснарските, фризьорските и козметичните салони, както и към ателиета за татуировки трябва да има осигурени кръвоспиращи и дезинфекционни средства, се казва още в проекта на наредба. Допуска се извършването на няколко видове дейности в едно помещение, като всяко едно работно място е самостоятелно обособено и при спазване на определени изисквания.

В проекта на наредбата се указва квадратурата, необходима за дадено работно място, отстоянието между тях, помещението за посетители, стая за отдих на персонала, помещения за бельо, инвентар за почистване и др. Стените на всички помещения в обектите трябва да са от материали, които позволяват редовното им сухо почистване, подовете – от материали, които позволяват редовното им влажно почистване и дезинфекция, а мебелите трябва да са изработени от материали, позволяващи влажно почистване и дезинфекция.

В проекта са указани и условията за отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации, за осветеност, за захранване с вода, за санитарен възел, за дезинфекция, за събиране и транспортиране на отпадъци и др.

Проектът на наредба предвижда ясно регламентиране на услугите, които могат да се предоставят в бръснарските, фризьорските и козметичните салони, както и в ателиетата за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото, тай като са установени недобри практики за поставянето на ботулинов токсин.