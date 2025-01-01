Временно изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев разпореди започването на национални проверки, насочени към обосноваността на увеличението на цените на годишните технически прегледи на леки автомобили. Това съобщиха от Комисията.

Решението е взето на днешното заседание на КЗП и предвижда да бъдат обхванати пунктове за технически прегледи на територията на цялата страна.

Инспекторите ще изискват от операторите на пунктове подробна информация относно динамиката на цените, причините за евентуалното им повишаване и доказателства, че промяната се основава на обективни икономически фактори.

Исканите данни, документи, доказателства и информация трябва да дадат възможност на търговците да докажат обосноваността на увеличението. Проверките имат за цел да предотвратят необосновано поскъпване, което засяга пряко голям брой потребители, и да гарантират, че ценовата политика на търговците е прозрачна и икономически оправдана.



При установяване на нарушения ще бъдат налагани санкции в размер от 5000 лв. до 100 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 лв. до 200 000 лв., допълват от КЗП.