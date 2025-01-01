Полицията в Габрово издирва 75-годишна жена.

На 1 декември, около 11:00 часа, тя е напуснала дома на сестра си в село Гостилица, община Дряново и от тогава е в неизвестност.

ОД на МВР-Габрово

Кремена Димова Маврова е средна на ръст, висока около 170 см., със слабо телосложение, кафяви очи, с бяла коса.

Облечена е с тъмносиньо яке, отдолу със суитчър с качулка, черен панталон, обута е с кафяви боти.

Жената се издирва по молба на близките ѝ.

Гражданите, които имат информация за лицето, могат да сигнализират на ЕЕН 112 или в най-близкото Районно управление на МВР.