Земетресение с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в японската префектура Хокайдо в 23:15 ч. местно време днес, съобщиха от Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на труса е на дълбочина от 47 километра. Към момента няма данни за пострадали.

Властите издадоха предупреждение за цунами за източното крайбрежие на района заради очаквани вълни с височина до 3 метра, предаде Xinhua.

Властите призоваха жителите на ниско разположени селища да се отправят към по-високи места. За няколко региона бяха издадени незабавни заповеди за евакуация. Хората в засегнатите райони бяха призовани да се пазят от крайбрежията и устието на реките, които могат да прелеят.

Земетръсните вълни, които достигнаха брега, бяха с височина 70 сантиметра. В някои части на северна Япония остават предупрежденията за по-слаби вълни, но Японската метеорологична агенция отмени предупреждението за 3-метрово цунами.

Земетресението удари Мисава на тихоокеанското крайбрежие, принуди жителите да напуснат домовете си и остави хиляди хора без електричество. Телевизия NHK цитира служител на хотел в град Хачинохе, който казва, че е имало някои ранени.

Записи на живо показват фрагменти от счупено стъкло, разпръснати по пътищата. Жителите на Хачинохе са избягали от домовете си, за да потърсят подслон в кметството, съобщи NHK. Около 2700 домове в префектура Аомори са останали без ток и е имало множество съобщения за пожари. Земетресението е било усетено и в Сапоро, където аларми на смартфоните са се задействали, за да предупредят жителите.

Репортер на NHK в Хокайдо описа хоризонталния трус с продължителност около 30 секунди, което го е направило неспособен да стои прав, когато земетресението е ударило.

Районът може да бъде засегнат от силни земетресения през следващите дни, предупреди правителството на отделна пресконференция.

По-рано днес земетресение с магнитуд 5,8 разтърси и градчето Якутат в американския щат Аляска.