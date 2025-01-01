Една от емблематичните сгради в центъра на Видин се руши и има нужда от спешен ремонт.

Става дума за сградата, построена през 1898 г. и дарена през 1920 г. на учредения от видинския митрополит Неофит "Фонд за епархийска просвета и добротворство". Тя е била собственост на изтъкнатия предприемач и търговец Тома Лозанов (1853–1952), който я дарява за благотворителни цели. Обявена е за паметник на културата през 1975 г.

В момента сградата е опасна за преминаващите, съобщава агенция „Булфото“, заснела падналата на места мазилка, счупени орнаментит и прозорци. Според сигнали на граждани към Общината има течове от покрива, последният етаж е необитаем и оставен на произвола на съдбата.

Булфото

Булфото

Един от орнаментите на купола на сградата всяка година се наклонява все по-застрашително, поради откъртване на елементи от него и всеки момент може да се счупи и падне от голяма височина, опасяват се местни.

Частични ремонти са правени многократно, последният от които през 2016 г., когато със средства от общинския бюджет е ремонтиран покривът. Последното по-мащабно обновяване е преди повече от 15 г. по проект "Красива България".

Булфото

Булфото

Сградата е имала различни предназначения през годините. В миналото е приютявала Градския общински съвет, радиовъзел, библиотека, сладкарница и ресторант. Днес в нея съжителстват търговски обекти и политически организации.

Булфото

Булфото

За да се възстанови сградата в пълния ѝ блясък, са необходими нови спешни ремонтни дейности. Засега общината не е обявила плановете си за сградата.