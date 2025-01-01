При международна полицейска операция са арестувани четирима членове на организирана престъпна група, заподозрени в контрабанда на големи количества наркотици, съобщиха сръбски медии, цитирани от БГНЕС. За лидер на групата се сочи Сърджан Шошкич, арестуван днес в Сърбия.

Шошкич е имал транспортни фирми в три европейски страни - в Словения, България и Словакия, съобщи сръбската Нова тв. Шошкич и Д. С. са задържани днес в Сърбия, Й. П. – в Испания на 27 ноември, а С.Р. – в Австрия на 21 март тази година.

Според разследващите от 4 декември 2024 г. до днес те са участвали в престъпна група за производство и разпространение на наркотици. Пазарната стойност на наркотиците, конфискувани само в Испания и Австрия, се оценява на над три милиона евро.

„Шошкич е бил организатор на престъпната група, собственик на транспортната фирма „Vaki trans“ в Словения. По всяка вероятност той е предоставил тази фирма на престъпната група, като е осигурил камиони и шофьори, които, наред с редовния превоз на стоки, тайно са превозвали и наркотици“, съобщи JTOK (бел. ред.: Javnog tužilaštva za organizovani kriminal - спецпрокуратурата за организирана престъпност в Сърбия).

Като част от тази схема в Сърбия и Западна Европа, престъпната група е внесла контрабандно около 81,2 килограма кокаин, 110 килограма марихуана, както и 15 000 евро, като същевременно е разполагала и с луксозни автомобили.