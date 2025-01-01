Здравко от "Ритон" пострада след поставяне на коледна украса и е в болница, съобщи изпълнителят във Фейсбук.

"Писано било да стане…., но както пеем в една наша песен-“Счупеното носи щастие”!", написа той.

Здравко съобщава, че е бил опериран след злополучно падане от 3-метрова стълба, монтирайки светеща украса за Коледа.

"Счупването е малко под глезена на левия крак-едно от най-неприятните. Извиняваме се на всички, към които бяхме поели ангажименти за участие, през празничния месец декември, че няма да можем да ги изпълним. За жалост концертът ни “ Случва се нещо на рожден ден”, в зала 1 на НДК, на 20.01, който е почти разпродаден, също се отлага", пише още Здравко.

"Пазете здравето си и ми стискайте палци", завършва поста си той.