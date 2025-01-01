Компютърна игра, вдъхновена от българската история и фолклор, е разработена от екип програмисти от Троян, съобщи един от нейните създатели – Калчо Марешки, предаде кореспондентът на БТА в Троян Преслава Иванова.

Проектът носи името Binded Souls („Свързани души“) и комбинира футуристични елементи, реални исторически факти и популярни легенди от българската митология.

Зад играта стоят арт директорът Калчо Марешки, който отговаря за графичния, моушън и 3D дизайн на играта, и преподавателят по информационни технологии и главен програмист Свилен Димитров. Отскоро към екипа като ментор се е присъединил Атанас Нейчев, който притежава дългогодишен опит като съветник на подобни проекти и участва като жури в световни награди за бизнес и иновации. Марешки е бивш ученик на Димитров, а днес двамата работят рамо до рамо по общ проект.

Разработчикът разказа, че един от основните мотиви за създаването на играта е наличието на твърде опростени сюжети в повечето съвременни заглавия, както и желанието на екипа да предложи история, която да провокира интереса към българския фолклор и националното минало.

Въпреки че сюжетът започва в бъдещето, играчът трябва да се върне в миналото, а изборите, които прави там, определят развитието на бъдещето. Действието в играта започва в Родопите и преминава през периоди от Османската епоха до новата българска история. Всички използвани исторически факти са реални и проверени, подчерта Марешки.

По думите му сред сериозните предизвикателства за играчите ще бъде именно необходимостта да познават добре историята.

В играта са включени както персонажи, базирани на исторически личности, така и митологични образи. В хода на играта участниците ще се срещнат със самодиви, ще попаднат на личности като Васил Левски и ще станат свидетели на ключови събития, сред които са битките при Шипка и Дойран, разказа Марешки. Паралелно с това се разгръщат и алтернативни исторически сценарии, които показват как би изглеждала България, ако страната никога не е била част от социалистическия блок, ако монархията беше запазена или ако определени писма и документи бяха предадени или изгубени в различни моменти от историята.

Проектът въвежда нов жанр в индустрията - Hard Core Quest RPG, като задачите са по-трудни и лишени от типичните игрови улеснения, разказа Марешки. По думите му предизвикателство ще бъде и това, че играчът няма да получава подсказки за следващата стъпка, което предполага познания по история и логическо мислене, близко до реални житейски ситуации.

„Главното послание, което искаме да отправим към играчите, е, че това, което правим днес, определя какви битки ще водим утре. В играта има много екшън и епични моменти, но зад тях стои идеята, че всяко действие има значение. Българската история и митология почти не се използват във видеоигрите, а те са пълни с невероятни събития и образи, които заслужават да бъдат показани. Затова мисля, че животът ти днес е много важен за това, което ще ти се случи утре“, заяви Калчо Марешки.

Официалното представяне на Binded Souls е планирано за началото на следващата година.