През 1949 г. на 8 декември в местността Мерул в района на Панагюрище е открито Панагюрското златно съкровище от тримата братя Павел, Михаил и Петко Дейкови по време на изкопни работи при тогавашната керемидена фабрика в града.

След като изваждат деветте предмета, братята ги почистват и ги предават на тогавашния околийски началник Стефан Калпаков.

© снимка: Sofia Photo Agency, архив

Общото тегло на деветте предмета - една фиала (блюдо) и осем ритона, е 6,164 кг. Те са изработени от чисто масивно злато с чистота 23 карата.

Смята се, че комплектът е принадлежал на владетел на одрисите от края на ІV и началото на ІІІ в. пр. н. е. и е използван при извършването на ритуални действия и религиозни тайнства.

Четири от ритоните са оформени като глави или като предната част от телата на животни – овен, козел, и два са с глава на елен лопатар. По горната част на ритоните има художествени изображения на митологични сцени.