Заради подобрение на показателите за наличие на естествен уран в питейната вода на хасковските села Подкрепа и Стамболийски, тя вече е годна за ползване за питейни нужди, съобщиха на официалната си интернет страница от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Хасково, предаде кореспондентът на БТА в Хасково Красимира Славова.

Последните резултати от взетите проби са показали, че качеството на питейната вода в двете населени места отговаря на здравните изисквания съобразно Наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, допълниха от здравната инспекция.

Заради повишена радиоактивност, засечена във водата на двете села, общинския център Хасково и в село Въгларово през месец май т.г. здравните власти предупредиха тя да не се използва за пиене и готвене. В населените места бяха осигурени водоноски от ВиК – Хасково.

Сега те ще бъдат насочени към зони на водоснабдяване с отклонения в качеството на питейната вода, пише още в съобщението на РЗИ. Водата в селата Стамболийски и Подкрепа ще бъде заложена за планиран учестен мониторинг за наличие на естествен уран в програмата за мониторинг на качеството на питейната вода на „ВиК“ в град Хасково през 2026 година.

Последните населени места в региона на Хасково, за които беше разпоредено захранване с питейна вода за населението с водоноски заради засечено превишено ниво на уран, са харманлийските села Надежден и Остър камък.