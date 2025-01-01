Заместник помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия Кристофър Смит е на посещение у нас във връзка с третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ. Днес той се срещна с министъра на външните работи Георг Георгиев, министъра на енергетиката Жечо Станков, лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и зам.-председателите на ДПС Искра Михайлова и Станислав Анастасов.

„Включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет, който се следи с голяма чувствителност от българските граждани. България има значителен напредък, постигнат през последните години, както и отлично сътрудничество между българските институции и американската страна. Страната ни е в готовност да продължи изпълнението на всички необходими стъпки, за да постигнем това очаквано от българите решение възможно най-скоро“, е заявил лидерът на ГЕРБ на срещата със Смит, както обяви Бойко Борисов във Facebook.

Те са обсъдили ключови теми от двустранния дневен ред като енергетика, сигурност, технологии, икономическо сътрудничество и регионална стабилност. Борисов е подчерта стратегическия характер на отношенията между двете държави, „основани на доверие, споделени цели и последователно партньорство“.

Акцент в разговора е било сътрудничеството в сферата на енергийната сигурност. „Изразих благодарност за решението на правителството на САЩ да издаде 6-месечен общ лиценз за транзакциите на дружествата на “Лукойл“ в България. Потвърдих ангажимента ни за дългосрочно и устойчиво решение, което гарантира сигурността на енергийните доставки за страната и региона. Обсъдихме и напредъка по ключовите проекти за диверсификация, включително развитието на газовата инфраструктура, Вертикалния газов коридор и стратегическото сътрудничество в ядрената енергетика с американски технологии“, добавя Борисов.

По думите му придобиването на нови самолети F-16 Block 70, на бронирани машини Stryker, както и активните съвместни учения са важни стъпки за повишаване на нашите бойни способности и за укрепване на Източния фланг на НАТО. Борисов и Смит са обсъдили и задълбочаването на партньорството в киберсигурността, стратегическите комуникации и отбранителната индустрия.

ДПС-Ново начало

Със Смит се срещнаха и заместник-председателите на Движението за права и свободи Искра Михайлова-Копарова и Станислав Анастасов.

„Ние ценим изключително полезната дискусия и обмен на мнения за това, как България и САЩ могат да укрепят партньорството си и различните области, в които можем да работим заедно, за да подобрим живота на своите граждани“, се посочва в съобщение от партийния център. И още:

„Основна мисия и задължение за ДПС е грижата за българските граждани, служба за техния просперитет, заедно със задълженията и отговорностите, които България носи в НАТО и партньорството България – САЩ. Ние разбираме и оценяваме значението на Стратегическия диалог между нашите страни и напълно подкрепяме усилията на българското правителство да работи за бъдещо сътрудничество със САЩ. Ние ценим днешната среща и дискусия като стъпка в посока на по-нататъшно добро партньорство“.