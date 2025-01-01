Протестиращи срещу политиката на правителството се събраха и тази вечер на различни места в страната.

В Панагюрище хора, скандиращи „Оставка“, се събраха при „Вечния огън“ в мемориален комплекс „Априлци“. Протестът бе заявен в общината от Павел Хрисков и Даниела Куртакова, които са общински съветници от „Продължаваме промяната - Демократична България“. За БТА те казаха, че протестът е граждански, а не партиен.

Полицията ще дава указания по високоговорители на протеста в София в сряда

„Ние сме дошли с една цел – да кажем, че нашите сърца горят заедно. В една обща истина. Ние искаме достойно бъдеще за нашите деца, родители и за нас самите. Бъдеще, което ние отговорно сме дали на едни хора там, в София. Но виждаме, че бъдещето ерозира покрай ерозиращите институции, които трябва да гарантират не само свободата, а и правата, сигурността ни“, посочи пред протестиращите Хрисков.

Затова сме тук днес, да кажем „Не“, „Не желаем такова правителство“, „Не желаем такова управление“, „Не желаем повече такъв модел“, изброи той.

ДПС-НН с митинги в цялата страна на 9 декември: Ще кажем „Не на омразата!“

Откраднаха ни най-скъпото. Откраднаха ни времето, посочи от своя страна Куртакова. По думите ѝ „40 години тъпчем на едно и също място“. „Не искаме да губим и бъдещето на нашите деца, които ще плащат заеми“, допълни тя.

Организаторите демонстрираха ритуал с факел, наречен от тях „Светлина от човек на човек“, като присъстващите предаваха пламъка чрез свещи. Според организаторите жестът има за цел да подчертае идеята за общност, солидарност и мирно гражданско изразяване. Те уточниха, че ритуалът цели насочване на общественото внимание към по-добро бъдеще.

БТА

Протест с искания за оставка на правителството, както и срещу въвеждане на еврото, се проведе и в Русе. От местната администрация в крайдунавския град съобщиха за БТА, че има подадено уведомление от гражданин.

Един от протестиращите пред сградата на Областната и общинската администрация на площад "Свобода" в Русе носи български национален флаг, а някои от тях са с отличителни знаци на "Обединение 29", съобщи Кореспонденът на БТА в Русе Андрей Кючуков.

ПП с остра позиция: Този бюджет е за кошчето, подайте си оставката преди сряда, не карайте площада да ви измете

"Управляващите унищожиха образованието, искат да унищожат и икономиката с въвеждането на еврото. Протестът ни е надпартиен. Ние сме "Обединение 29", "Непримиримите", "Гласът на безгласните". Всичките партии са мафия и само искат да ни използват", заяви на микрофон пред присъстващите председателят на сдружение "Обединение 29" Любомир Петков.

"Как да събудим умрял народ? За тази земя са давали живота си ханове, царе, герои. България не е само територия, душа и сърце. Сега един бездушен народ не я продава, той я подарява. Сега е моментът ние българите да си върнем България", добави по микрофона адвокат Ваня Симеонова.