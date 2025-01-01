Операцията с танкера „Кайрос“ край българския бряг е била извършена от частна турска компания без предварително уведомяване на турската държава. Това е заявил турският посланик Мехмет Уянък, който бе извикан в Министерството на външните работи във връзка с бедстващия край Ахтопол танкер "Кайрос". Той е разговарял с вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министъра на външните работи Георг Георгиев.

По време на срещата министрите са изискали по-детайлна информация относно това какво се е случило с кораба до довеждането му до българските териториални води. По думите на министрите те са питали защо след настъпване на инцидента танкерът е бил издърпан до българската територия и какви са обстоятелствата, довели до ситуацията.

По думите на посланика турските институции вече са започнали разследване по случая и ще предоставят своевременно пълна информация на българските власти.

„Това, за което ние сме предприели действия, е евакуацията на екипажа. Идентифицирани са гражданствата на моряците. Те са 10 наброй, 7 от тях, доколкото знам, вече са евакуирани. Всичко, което е в компетентността на МВнР по отношение на поддържането на постоянна комуникация с посолствата, от които са гражданите, и с Турция, ще бъде направено“, посочи на брифинг след срещата министър Георгиев.

Гроздан Караджов, от своя страна, даде актуална информация, свързана с техническите действия на страната ни:

„Днес приключи последната акция по евакуирането на още четирима членове на екипажа. След като вчера следобед първите трима бяха вече транспортирани на безопасно място, те се намират във Варна, настанени са в хотел и по изричното желание на корабособственика ще останат само трима души на борда на кораба „Кайрос“. Започваме в момента последващите стъпки за подготовка на оборудване, което да бъде доставено на кораба, включително и по-голям електрогенератор, който да може да осигури цялостно електрозахранване на системите на кораба с цел да можем да задвижим някои негови агрегати, най-вече агрегатът, който може да вдигне котвата и да позволи впоследствие той да бъде евакуиран от това място“.

При наличие на корабособственик, на наличен екипаж на борда и при липса на изоставяне на кораба, остава изцяло ангажимент на собственика как и по какъв начин ще се справи с последиците от случилото се. Организацията на операцията, както и покриването на всички разходи са задължения на корабособственика. Той е изпратил свой агент, с когото страната ние във връзка, обясни Караджов. "Накрая, когато всичко приключи, всички тези разноски ще бъдат предявени и ще бъдат заплатени от корабособственика", посочи още той.

Очакват се подходящи метеорологични условия през следващите дни за операция по евакуираното на кораба, като се търси т. нар. Убежище. По думите на Караджов корабът не представлява никаква опасност нито за околната среда, нито за хора, за живота и здравето на хората: „Ще направим и необходимите изследвания за безопасността на неговата мореходност. За корабите, когато са повредени и не са на собствен ход, има спокойни места, където да им бъде направена поправка и да станат безопасно. Вероятно ще отнеме поне седмица всички тези инспекции да бъдат направени и да бъде отговорено и на редица въпроси."

Към посланика са отправени три въпроса, за които той е обещал турското правителство, след като се направи съответното разследване, да даде ясни и точни отговори. Един е от въпросите е как „Кайрос“ се е придвижил от точката на поразяване, където е станала атаката с дронове, до точката, на която е пресрещнат от влекача TIMUR BEY, който го е провлачил до българските териториални води и е изоставен на 6 мили от нашия бряг.

„Нямаме данни за местоположенията на танкера във времето, защото е бил с изключена система за оповестяване, така че ние съдим по допълнителни данни къде се е намирал, базирано на нашите информационни системи в „Морска администрация“. От тях се вижда, че TIMUR BEY се отправя към турския бряг и в един момент тръгва с много ясен курс нагоре, където започва буксирането на танкера, от там по доста ясен и доста строен курс тръгва към българския бряг. Това е вторият въпрос, който ние зададохме на посланика на Турция - с каква задача е бил натоварен танкерът TIMUR BEY и каква е била тази задача да го закара на друго турско пристанище, на българско пристанище или какво е поръчал корабособственикът?“, посочи Караджов.

Относно критиките, че властите ни много късно забелязали кораба, Караджов обясни, че опитите за комуникация са направени още преди той да стигне до българските териториални води.

„Не успяваме да се свържем, като няма отговор от тяхна страна и вече ние започваме да ги наблюдаваме много внимателно. В същото време вълните 4,5-5 бала вълните и опитите на нашите гранични катери да излязат в това време бяха неуспешни. Нямаше никаква възможност да бъде пресрещнат, поне не със силите на нашите гранични катери“, обясни транспортният министър.

Третият въпрос трябва да изясни дали танкерът целенасочено е изхвърлен в български териториални води, предвид, че TIMUR BEY е обявил, че задачата му е изпълнена, след като изоставя танкера в българската акватория и се връща в пристанището в Инеада.