Обявиха пълния списък с номинации за наградите „Златен глобус“ 2026.
Категориите са общо 28, като тази година ще бъде връчено и ново отличие за най-добър подкаст, предаде CBS News.
83-ата церемония на „Златен глобус“ ще се излъчи в понеделник, 12 януари, от 03:00 ч. българско време.
За втора поредна година шоуто ще бъде водено от комедиантката Ники Глейзър.
Ето и номинираните:
НАЙ-ДОБЪР ИГРАЛЕН ФИЛМ – ДРАМА
FRANKENSTEIN (Netflix)
HAMNET (Focus Features)
IT WAS JUST AN ACCIDENT (NEON)
THE SECRET AGENT (NEON)
SENTIMENTAL VALUE (NEON)
SINNERS (Warner Bros. Pictures)
НАЙ-ДОБЪР ИГРАЛЕН ФИЛМ – МЮЗИКЪЛ ИЛИ КОМЕДИЯ
BLUE MOON (Sony Pictures Classics)
BUGONIA (Focus Features)
MARTY SUPREME (A24)
NO OTHER CHOICE (NEON)
NOUVELLE VAGUE (Netflix)
ONE BATTLE AFTER ANOTHER (Warner Bros. Pictures)
НАЙ-ДОБЪР АНИМИРАН ФИЛМ
ARCO (NEON)
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – INFINITY CASTLE (Aniplex, Crunchyroll, Sony Pictures Entertainment)
ELIO (Walt Disney Studios Motion Pictures)
KPOP DEMON HUNTERS (Netflix)
LITTLE AMÉLIE OR THE CHARACTER OF RAIN (GKIDS)
ZOOTOPIA 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
ПОСТИЖЕНИЕ В КИНОТО И БОКС ОФИСА
AVATAR: FIRE AND ASH (Walt Disney Studios Motion Pictures)
F1 (Apple Original Films)
KPOP DEMON HUNTERS (Netflix)
MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING (Paramount Pictures)
SINNERS (Warner Bros. Pictures)
WEAPONS (Warner Bros. Pictures, New Line Cinema)
WICKED: FOR GOOD (Universal Pictures)
ZOOTOPIA 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
НАЙ-ДОБЪР ФИЛМ – ЧУЖД ЕЗИК
IT WAS JUST AN ACCIDENT (NEON) – Франция
NO OTHER CHOICE (NEON) – Южна Корея
THE SECRET AGENT (NEON) – Бразилия
SENTIMENTAL VALUE (NEON) – Норвегия
SIRĀT (NEON) – Испания
THE VOICE OF HIND RAJAB (WILLA) – Тунис
НАЙ-ДОБРА ЖЕНСКА РОЛЯ – ДРАМА
Jessie Buckley (HAMNET)
Jennifer Lawrence (DIE MY LOVE)
Renate Reinsve (SENTIMENTAL VALUE)
Julia Roberts (AFTER THE HUNT)
Tessa Thompson (HEDDA)
Eva Victor (SORRY, BABY)
НАЙ-ДОБРА МЪЖКА РОЛЯ – ДРАМА
Joel Edgerton (TRAIN DREAMS)
Oscar Isaac (FRANKENSTEIN)
Dwayne Johnson (THE SMASHING MACHINE)
Michael B. Jordan (SINNERS)
Wagner Moura (THE SECRET AGENT)
Jeremy Allen White (SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE)
НАЙ-ДОБРА ЖЕНСКА РОЛЯ – МЮЗИКЪЛ ИЛИ КОМЕДИЯ
Rose Byrne (IF I HAD LEGS I'D KICK YOU)
Cynthia Erivo (WICKED: FOR GOOD)
Kate Hudson (SONG SUNG BLUE)
Chase Infiniti (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
Amanda Seyfried (THE TESTAMENT OF ANN LEE)
Emma Stone (BUGONIA)
НАЙ-ДОБРА МЪЖКА РОЛЯ – МЮЗИКЪЛ ИЛИ КОМЕДИЯ
Timothée Chalamet (MARTY SUPREME)
George Clooney (JAY KELLY)
Leonardo DiCaprio (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
Ethan Hawke (BLUE MOON)
Lee Byung-hun (NO OTHER CHOICE)
Jesse Plemons (BUGONIA)
НАЙ-ДОБРА ПОДДЪРЖАЩА ЖЕНСКА РОЛЯ – ВСЕКИ ФИЛМ
Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE)
Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE)
Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD)
Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE)
Amy Madigan (WEAPONS)
Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
НАЙ-ДОБРА ПОДДЪРЖАЩА МЪЖКА РОЛЯ – ВСЕКИ ФИЛМ
Benicio del Toro (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
Jacob Elordi (FRANKENSTEIN)
Paul Mescal (HAMNET)
Sean Penn (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
Adam Sandler (JAY KELLY)
Stellan Skarsgård (SENTIMENTAL VALUE)
НАЙ-ДОБЪР РЕЖИСЬОР – ФИЛМ
Paul Thomas Anderson (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
Ryan Coogler (SINNERS)
Guillermo del Toro (FRANKENSTEIN)
Jafar Panahi (IT WAS JUST AN ACCIDENT)
Joachim Trier (SENTIMENTAL VALUE)
Chloé Zhao (HAMNET)
НАЙ-ДОБЪР СЦЕНАРИЙ – ФИЛМ
Paul Thomas Anderson (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
Ronald Bronstein, Josh Safdie (MARTY SUPREME)
Ryan Coogler (SINNERS)
Jafar Panahi (IT WAS JUST AN ACCIDENT)
Eskil Vogt, Joachim Trier (SENTIMENTAL VALUE)
Chloé Zhao, Maggie O’Farrell (HAMNET)
НАЙ-ДОБРА ОРИГИНАЛНА МУЗИКА – ФИЛМ
Alexandre Desplat (FRANKENSTEIN)
Ludwig Göransson (SINNERS)
Jonny Greenwood (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
Kangding Ray (SIRĀT)
Max Richter (HAMNET)
Hans Zimmer (F1)
НАЙ-ДОБРА ОРИГИНАЛНА ПЕСЕН – ФИЛМ
"DREAM AS ONE" – AVATAR: FIRE AND ASH
Музика: Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
Текст: Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
"GOLDEN" – KPOP DEMON HUNTERS
Музика: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun
Текст: Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick
"I LIED TO YOU" – SINNERS
Музика: Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
Текст: Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
"NO PLACE LIKE HOME" – WICKED: FOR GOOD
Музика и текст: Stephen Schwartz
"THE GIRL IN THE BUBBLE" – WICKED: FOR GOOD
Музика и текст: Stephen Schwartz
"TRAIN DREAMS" – TRAIN DREAMS
Музика: Nick Cave, Bryce Dessner
Текст: Nick Cave
НАЙ-ДОБЪР ТЕЛЕВИЗИОНЕН СЕРИАЛ – ДРАМА
THE DIPLOMAT (Netflix)
THE PITT (HBO Max)
PLURIBUS (Apple TV)
SEVERANCE (Apple TV)
SLOW HORSES (Apple TV)
THE WHITE LOTUS (HBO Max)
НАЙ-ДОБЪР ТЕЛЕВИЗИОНЕН СЕРИАЛ – МЮЗИКЪЛ ИЛИ КОМЕДИЯ
ABBOTT ELEMENTARY (ABC)
THE BEAR (FX on Hulu)
HACKS (HBO Max)
NOBODY WANTS THIS (Netflix)
ONLY MURDERS IN THE BUILDING (Hulu)
THE STUDIO (Apple TV)
НАЙ-ДОБРА ЛИМИТИРАНА ПОРЕДИЦА / АНТОЛОГИЯ / ТВ ФИЛМ
ADOLESCENCE (Netflix)
ALL HER FAULT (Peacock)
THE BEAST IN ME (Netflix)
BLACK MIRROR (Netflix)
DYING FOR SEX (FX on Hulu)
THE GIRLFRIEND (Prime Video)
НАЙ-ДОБРА ЖЕНСКА РОЛЯ – ТЕЛЕВИЗИОННА ДРАМА
Kathy Bates (MATLOCK)
Britt Lower (SEVERANCE)
Helen Mirren (MOBLAND)
Bella Ramsey (THE LAST OF US)
Keri Russell (THE DIPLOMAT)
Rhea Seehorn (PLURIBUS)
НАЙ-ДОБРА МЪЖКА РОЛЯ – ТЕЛЕВИЗИОННА ДРАМА
Sterling K. Brown (PARADISE)
Diego Luna (ANDOR)
Gary Oldman (SLOW HORSES)
Mark Ruffalo (TASK)
Adam Scott (SEVERANCE)
Noah Wyle (THE PITT)
НАЙ-ДОБРА ЖЕНСКА РОЛЯ – ТЕЛЕВИЗИОННА КОМЕДИЯ
Kristen Bell (NOBODY WANTS THIS)
Ayo Edebiri (THE BEAR)
Selena Gomez (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
Natasha Lyonne (POKER FACE)
Jenna Ortega (WEDNESDAY)
Jean Smart (HACKS)
НАЙ-ДОБРА МЪЖКА РОЛЯ – ТЕЛЕВИЗИОННА КОМЕДИЯ
Adam Brody (NOBODY WANTS THIS)
Steve Martin (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
Glen Powell (CHAD POWERS)
Seth Rogen (THE STUDIO)
Martin Short (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
Jeremy Allen White (THE BEAR)
НАЙ-ДОБРА ЖЕНСКА ПОДДЪРЖАЩА РОЛЯ – ТЕЛЕВИЗИЯ
Carrie Coon (THE WHITE LOTUS)
Erin Doherty (ADOLESCENCE)
Hannah Einbinder (HACKS)
Catherine O'Hara (THE STUDIO)
Parker Posey (THE WHITE LOTUS)
Aimee Lou Wood (THE WHITE LOTUS)
НАЙ-ДОБРА МЪЖКА ПОДДЪРЖАЩА РОЛЯ – ТЕЛЕВИЗИЯ
Owen Cooper (ADOLESCENCE)
Billy Crudup (THE MORNING SHOW)
Walton Goggins (THE WHITE LOTUS)
Jason Isaacs (THE WHITE LOTUS)
Tramell Tillman (SEVERANCE)
Ashley Walters (ADOLESCENCE)
НАЙ-ДОБРО СТЕНДЪП ИЗПЪЛНЕНИЕ – ТЕЛЕВИЗИЯ
Bill Maher (BILL MAHER: IS ANYONE ELSE SEEING THIS?)
Brett Goldstein (BRETT GOLDSTEIN: THE SECOND BEST NIGHT OF YOUR LIFE)
Kevin Hart (KEVIN HART: ACTING MY AGE)
Kumail Nanjiani (KUMAIL NANJIANI: NIGHT THOUGHTS)
Ricky Gervais (RICKY GERVAIS: MORTALITY)
Sarah Silverman (SARAH SILVERMAN: POSTMORTEM)
НАЙ-ДОБЪР ПОДКАСТ
Armchair Expert with Dax Shepard (Wondery)
Call Her Daddy (SiriusXM)
Good Hang with Amy Poehler (Spotify)
The Mel Robbins Podcast (SiriusXM)
SmartLess (SiriusXM)
Up First (NPR)