1169 литра етилов алкохол откриха и задържаха митническите служители от сектор „Акцизен и оперативен контрол“ в ТД Митница Русе при проверка в частни имоти.

На 8 август митническите служители са извършили проверка на два адреса в плевенското село Градище, стопанисвани от едно и също лице. В хода на инспекцията са установени общо 1169 литра течности с вид и мирис на етилов алкохол. Количествата са иззети, а по описа на ТД Митница Русе е образувано досъдебно производство.

Същия ден, при акция на МВР в землището на русенския град Борово, митническите служители са съдействали за откриването и залавянето на десетки килограми с тревиста маса с вид и мирис на тютюн, както и на чували с насипни, нефабрично свити цигари, отпадъци и заготовки за тютюневи изделия.

По първоначални данни са открити 1000 кг тютюн, както и 20 чувала с насипни, нефабрично свити цигари, отпадъци и заготовки за цигари.