Проливни мусонни дъждове предизвикаха свлачища и внезапни наводнения в северната част на Пакистан, като отнеха живота на най-малко 30 души и оставиха много други затрупани под развалините на домовете си, съобщиха властите.

Най-малко 23 души са загинали през последните 24 часа в планинската провинция Кхибер Пакхтунква, а седем са загинали в Кашмир, управляван от Пакистан, посочиха регионалните власти за управление на бедствия.

Проливен дъжд отнесе няколко къщи в северозападния район Баджаур, като загинаха 16 души, а над 20 други останаха блокирани, заяви за АФП провинциалната агенция за бедствия.

Метеорологичната служба също така издаде предупреждение за силни дъждове в северозападната част на страната, призовавайки хората да избягват „ненужното излагане на уязвими райони“.

Годишният мусонен сезон носи на Южна Азия 70-80% от валежите, които са жизненоважни за селското стопанство и продоволствената сигурност, но също така причиняват разрушения.

През 2022 г. мусонните наводнения заляха една трета от страната и отнеха живота на 1700 души.