Експертна комисия в 5-членен състав избра „Стадото“/“Tarika” за българската номинация в категорията Международен пълнометражен филм за наградите на Американската филмова академия, съобщиха от Националния филмов център.

Това е третият игрален филм на режисьора Милко Лазаров. Комисията, която го избра, е с председател Мира Сталева - изпълнителен директор на „София филм фест“ и директор на „София мийтингс“, както и член на борда на Европейската филмова академия. Членове на комисията са Стефан Командарев - режисьор, продуцент и сценарист, Жаклин Вагенщайн - продуцент, създател и директор на фестивала “CineLibri”, Мартичка Божилова - продуцент, създател и организатор на “Sofia DocuMENTAL”, Савина Петкова - кинокритик, член на FIPRESCI.

„Стадото“ имаше своята световна премиера в официалната селекция на 68-ото издание на един от най-големите фестивали в света – BFI, Лондон. След много световни и локални селекции стана големият победител на филмовия фестивал в Калкута, Индия, с две награди – за „Най-добър филм“ и наградата на FIPRESCI, припомнят от културното ведомство.

БТА

Във филма вечният конфликт между доброто и злото е разказан през историята на Тарика, момиче с особени способности, което живее в погранична местност, където хора от различни етноси привидно живеят в разбирателство. Докато един ден мистериозно започват да измират домашните им животни, а суеверните селяни обвиняват за бедите си Тарика и решават да я убият.

В главните роли са Весела Вълчева и Захари Бахаров. Във филма участват и Иван Савов, Иван Бърнев, Валерия Върбанова, Христос Стергиоглу и други. Сценаристи са Екатерина Чурилова, Симеон Венциславов и Милко Лазаров, оператор - Калоян Божилов и сценограф - Ивайло Петров. Костюмограф е Кирил Наумов, а музиката към него композира - Пенка Кунева. Филмът е продуциран от Веселка Кирякова, „Ред карпет“, в ко-продукция със ZDF/ARTE, “42film” – Германия и “Amour Fou” – Люксембург.