Спипаха голямо количество райски газ в „Слънчев бряг“, съобщиха от полицията.

На 14 август в района на улица униформени са установили непосредствено до паркиран автомобил двама 19-годишни младежи.

Полицията в Добрич иззе 400 кг райски газ

До колата е имало палет с бутилки райски газ. На място е установен и 16-годишен софиянец, който е държал балони и пари и заявил, че купил бутилки с райски газ от двете момчета.

Иззети са 32 бутилки с обем 2 000 грама диазотен оксид и 19 кашона с 114 бутилки с обем 670 грама диазотен оксид. При претърсване в колата , собственост на единия от 19-годишните, са открити пет кашона с по 25 бутилки с обем 670 грама диазотен оксид.

Откриха голямо количество райски газ в два автомобила край Черноморец

В обитаваното от младежите помещение, разположено в хотелски комплекс, са намерени: бутилка с обем 670 грама диазотен оксид, бележник и листи със записки, полиетиленови пликове с балони и парични средства.

Установено е, че бутилките с райски газ са били предназначени за продажба на непълнолетни лица на територията на курорта. Двамата младежи са задържани.