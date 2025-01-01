24-годишен украинец в Банско, шофирал с 1,76 промила алкохол, блъсна и ритна полицаи при опит за проверка, но бе задържан. Районна прокуратура в Благоевград води действия по разследване за извършените престъпления, съобщиха от обвинението.

Малко след полунощ на 14 август в град Банско, движещ се по ул. „Глазне“ автомобил бил спрян за проверка. Водачът му употребил сила, като блъснал автоконтрольора с превозното средство, за да го принуди да не я извършва. Непосредствено след това той ударил с вратата на колата и с ритник полицай в група „Охранителна полиция“.

Представителите на органа на реда успели да задържат нарушителя.

Екшън в Банско: Шофьор с положителна проба за алкохол рани полицаи в опит да избяга

При проверка с техническо средство е констатирано наличие на 1,76 промила алкохол в издишания от него въздух.

В хода на разследването самоличността на извършителя на деянията е установена – 24-годишният гражданин на Украйна.

С постановление на прокурор чужденецът е привлечен в качеството на обвиняем за употреба на сила с цел да принуди орган на властта да пропусне нещо по служба, причиняване на телесни повреди на полицейски служители при и по повод изпълнение на службата им, както и за управление на МПС след употреба на алкохол.

Понастоящем обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за постоянен арест спрямо него.