Шофьор рани полицаи при опит да избяга от проверка в Банско, съобщиха от полицията.

На 14 август на ул. „Глазне“ е подаден сигнал със стоп палка за проверка на 24-годишния шофьор, който е чужд гражданин.

Той не се подчинил и продължавайки движението си, е блъснал единият от полицай, който е получил наранявания на крака и ръката.

От органите на реда са предприети незабавни действия и автомобилът е спрян на същата улица, но при опит да бъде задържан, водачът е оказал съпротива и е контузил в ръката втория униформен.

Младият мъж е задържан. Тестът му е отчел 1,76 промила алкохол. По случая се води разследване.