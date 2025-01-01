61-годишен мъж удари полицай в Шуменско, съобщиха от полицията.

Той е от село Пристое. На 12 август при проверка, мъжът е направил опит да му попречи да свърши служебните си задължения.

У краинка удари полицай в Златни пясъци

След надлежно предупреждение, че ще бъде задържан оказал съпротива и е нанесъл удар по крака на униформения. Той е арестуван.

При друг случай - 21-годишен мъж от Никола Козлево е задържан за отправени обиди към 70-годишен мъж.

На 12 август, след разговор между двамата - 21-годишният е отправил обиди, псувни и нанесъл ритници на по-възрастния мъж. Задържан е.