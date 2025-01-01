Турската полиция арестува 40 души в опозиционната община в Истанбул, сред които кметът на централния район Бейоглу и няколко от неговите близки съветници, съобщиха турските медии.

Новата вълна от арести за „корупция“ е продължение на арестите, насочени от месеци срещу Народнорепубликанската партия (НРП), основната опозиционна сила в Турция.

Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, считан за най-големия опонент на президента Реджеп Тайип Ердоган, беше арестуван през март и незабавно вкаран в затвора.

Арестът му предизвика протести, каквито страната не беше виждала от 12 години.

Освен Имамоглу, девет от 26-те кметове на НРП в районите на Истанбул бяха арестувани и вкарани в затвора от октомври насам, повечето по обвинения в корупция, които те отхвърлят.

Според анализатори правителството се опитва да отслаби НРП, която излезе като голям победител от местните избори през пролетта на 2024 г. в ущърб на Партията на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Ердоган.