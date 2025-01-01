Древният и вечен град Несебър отбелязва своя празник с впечатляваща церемония.

Тържествата започнаха с издигането на българското знаме, извършено с почетен ритуал от рота на Военноморска база-Бургас.

Кметът на Несебър прие поздравителен адрес от Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, съпроводен от символичен подарък - бутилка вино, пътувала на борда на изследователския кораб „Св. Св. Кирил и Методий“ в научни експедиции, което свързва българския флот с големи световни проекти.

Вечерната празнична програма ще бъде озарена от концерта на групата Chico & The Gypsies заедно с основателя на легендарните Gipsy Kings, който е и културен посланик на ЮНЕСКО.

Музикалната вечер обещава да пренесе публиката в свят от ритми, страст и празнично настроение.

Несебър отново доказа, че умее да съчетава богатото си минало с модерния културен живот, привличайки внимание и от България, и от света.