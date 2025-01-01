Опит за подкуп спрямо екип от Пето Районно управление е направил 40-годишен украински гражданин, подхвърляйки банкнота от 100 долара на проверяващите го, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

Вчера в района на Аладжа манастир пътни полицаи спрели за рутинна проверка лек автомобил, шофиран от чужденеца, който, за да избегне наказание по Закона за движение по пътищата – за липса на документи за самоличност и такива на автомобила, подал доларовия купюр.

Срещу мъжа е образувано досъдебно производство и материалите по случая са докладвани в прокуратурата.