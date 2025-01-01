Сериозни отклонения между цените на едро и дребно при продуктите от малката потребителска кошница, отчетоха от КНСБ. Разликата при различните стоки е между 19 и 100%. Най-сериозно е поскъпването по веригата при краставиците, сиренето, картофите, яйцата, доматите, ябълките и белия боб, посочва NOVA.

Изследването показва, че цените в малките търговски обекти са по-ниски в сравнение с големите вериги, а при някои стоки разликата е до 10%. На този фон се наблюдава задържане на цените на основните храни в малката потребителска кошница.

Резултати идват на база ежемесечното наблюдение на 21 стоки от малката кошница в 81 общини и 600 малки и големи търговски обекти.

Нов скок на потребителската кошница

„Цялата верига на ценообразуване на една стока трябва да се изсветли и да се види защо яйцата на едро струват 3,50, а на дребно показва 5.70. Това е 63% надценка. Краставиците - 1.63 цена на едро, 3.30 цена на дребно. Една част от този ръст е съвсем обоснован, тъй като има междинни разходи, но за да сме сигурни, че е така, трябва да се изсветли ценообразуването по цялата верига", заяви вицепрезидентът и главен икономист на КНСБ Любомир Костов.