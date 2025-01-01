Министерство на икономиката и бизнесът приеха насоки за двойно обозначаване и заплащане в брой при въвеждане на еврото. Другата седмица ще бъдат публикувани на официалния държавен сайт evroto.bg

Бизнесът, освен че е готов за присъединяване към еврозоната, напълно осъзнава и ползите, тъй като от 1 януари 2026 г. ще отпаднат разходите за превалутиране и тези за поддържане на левови и еврови сметки, което по данни на ресорното министерство, ще спести приблизително 1.1 млрд. лева, това заяви икономическият министър Петър Дилов на брифинг.

Стана ясно още, че се наблюдава завишен инвеститорски интерес. За първите пет месеца на годината чуждестранните инвестиции са нараснали с 47 процента - до 1.4 милиарда евро, допълни Дилов.

"За Министерство на икономиката беше важно да бъде осигурено достатъчно време за българския бизнес да подготви информационните и разплащателните си системи. Водени от идеята, че подготовката изисква съвместни усилия и постоянен диалог, днес проведохме заседание на работна група "нефинансов сектор". В рамките на своята компетентност тя е ангажирана с конкретни функции и отговорности, насочени към плавното преминаване на нефинансовите предприятия към работа с новата валута. Към работната група бяха привлечени представители на бизнеса, експерти от браншови и неправителствени организации. В хода на своята работа в съответствие със задачите за въвеждане на еврото групата изготви насоки за счетоводните документи и насоки за адаптиране на информационните системи. Обсъдихме и насоките за двойното обозначаване и заплащане на покупките в брой", обясни министърът.

Той подчерта, че насоките нямат задължителен характер, основната им цел е предоставяне на методически указания и максималко разяснение. Те обхващат периода на двойно обозначаване на цените от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г.

"Насоките очакваме да бъдат публикувани в началото на следващата седмица, след като изчистим детайлите в конкретните примери - например коя валута да е водеща - дали да е левът или евро. Това не би било нарушение на закона. Също когато шрифтът в цената в лева показва стотинките в по-малък формат, то тогава и визуализацията на цената в евро с евроцентовете в по-малък формат не би била нарушение на закона", посочи още министър Петър Дилов.