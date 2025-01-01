В Калофер започват проявите, свързани с честването на традиционния празник на калоферската дантела, съобщават от сдружение „Български център за совалкова и шита шевица“, основен организатор на тазгодишните празници.

По думите им в рамките на четири дни гостите ги очаква незабравима програма, изпълнена с красота, традиции и изкуство. Празниците ще бъдат открити с водосвет след празничната литургия по повод църковния празник Успение на Пресвета Богородица.

Дванадесет са фотографските изложби, които ще изпълнят обществените пространства в подбалканския град, а арка от над 1000 дантелени рози, изплетени от майстори от цял свят, ще украси празника.

Посетителите ще могат да се насладят на танцов ревю спектакъл на Драматичен театър “Рачо Стоянов”-Габрово, пресъздаващ част от историята на калоферската дантела, демонстрации на традиционни техники и майсторски класове, базар на социални предприятия, дискусии, срещи с творци и специални участия.

Тази вечер ще се състои концерт „Фолклорни балади" с участието на Калоян Куманов (акордеон), Надя Казакова (вокал), Владимир Владимиров (китара, тамбура) и Юлиан Янев (пиано). На следващия ден музикалната програма продължава с „Лисицата и котараците“ Милица Гладнишка, Николай Воденичаров - Никеца и Иван Велчев.

Организаторите посочват, че азгодишното 26-то издание на фестивала е специално, защото за първи път в страната ни ще се проведе световен конгрес на дантелиерите, който започва утре.

Събитията са под патронажа на съпругата на президента Десислава Радева и с подкрепата на Национален фонд „Култура", кметство Калофер и НЧ „Христо Ботев - 1869 г."

Международната организация за совалкова и шита дантела (Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l'Aiguille - OIDFA) е създадена през 1982 г. и обединява хиляди членове от над 40 държави. Основната й цел е да насърчава и съхранява изкуството на плетенето на дантела в световен мащаб, чрез организиране на конгреси, изложби и образователни инициативи.

“Български център за совалкова и шита дантела” е сдружение, създадено през 2023 г. с цел да популяризира и развива инициативи свързани с плетене на совалкова дантела (позната у нас като калоферска), както и да съхранява това изкуство за идните поколения.