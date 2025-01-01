Машинистите на влака, който дерайлира тази сутрин край симеоновградското с. Пясъчево, са усетили силен тласък непосредствено преди инцидента. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов, който вече е на мястото на инцидента в Пясъчево.

В непосредствена близост до населеното място рано тази сутрин 13 от вагоните на 34-влакова товарна композиция дерайлираха. Няма да коментираме предполагаемите причини за възникването на инцидента, каза още той. Министърът уточни, че заради силния натиск на цистерните, 60-80 тона всяка, около 80-100 метра от железопътната инфраструктура е изцяло унищожена.

Управителят на фирма „Булмаркет“ Даниел Неделков, собственик на композицията, информира на място, че двамата машинисти са в силен стрес, като единият е в болница заради предполагаем рязък скок на кръвното. Той съобщи още, че машинистите са го информирали веднага след инцидента, че е имало скъсване на въздуховод на един от двата локомотива на композицията.

Транспортният министър добави, че няма вариант скоростта да е била по-висока в участъка на произшествието, където има ограничение от 60 километра в час.

Разследващият инцидента Бойко Скробански каза, че тепърва ще се свалят данните от записващите устройства, които двата локомотива имат.

От обърналите се вагони най-малко осем от тях са цистерни с гориво, съобщи по-рано директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов, който също е на място. Работи се за недопускане на още изтичане на гориво, добави той.

Екипи на пожарната от Хасково, Ямбол и Стара Загора работя по овладяване на ситуацията, по данни на началника на Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково Митко Чакалов. Няма пострадали при инцидента. Причините все още се изясняват. Засега няма яснота какво количество от горивото в дерайлиралите цистерни е изтекло.

По-рано кметът на Симеоновград Милена Рангелова каза за БТА, че не се е наложило евакуация на хората от населеното място. Те са предимно възрастни и са напуснали домовете си изплашени от гърмежите, които са чули сутринта, каза още кметът.

За ситуацията и оказване на подкрепа на огнеборците и екипите на гражданска защита за ситуацията следи на първа линия и областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова.