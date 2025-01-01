По внесено искане прокуратурата, съдът остави в ареста 37-годишен мъж, шофирал след употреба на наркотици в София, съобщиха от обвинението.

На 11 август, обвиняемият е управлявал автомобил по ул. „Рилска обител”, когато е бил спрян проверка.

Тестът му е отчел употреба на канабис, амфетамин и метамфетамин. Мъжът е осъждан за идентично престъпление и е в изпитателен срок.

За престтъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 5 години и „глоба“ от 2000 до 10 000 лева.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване.