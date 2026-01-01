Властите в Северна Македония са арестували 54-годишния Ш.А., който е счупил стъклото на входната врата на посолството на България в Скопие. Това предаде кореспондентът на БТА Маринела Величкова.

„Веднага след получаване на сигнала са предприети мерки и действия за установяване на извършителя и изясняване на случая и Ш.А. е лишен от свобода, като след документиране на случая ще бъде съставен съответен доклад”, се казва в краткото съобщение на македонското МВР.

Според съобщението „чрез системата за видеонаблюдение служителят по сигурността на посолството (на България) е забелязал повреда на стъклото на входната врата на обекта”.

От българското Министерство на външните работи определиха случилото се като „недопустимо посегателство” срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения. Оттам настояха „компетентните власти в Република Северна Македония незабавно да предприемат всички необходими действия за установяване на извършителя и за подвеждането му под пълна наказателна отговорност, както и за гарантиране сигурността на българските дипломатически и консулски представителства, техния персонал и имуществото им”.

Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония осъди „инцидента, при който неизвестно лице счупи стъклото на сградата, в която се помещава посолството на Република България в Скопие”.

"Подобни индивидуални актове на вандализъм са неприемливи и противоречат на принципите на международното право, както и на разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения", написаха от Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие.