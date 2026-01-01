Временно е преустановено движението между гара Перник Разпределителна и гара Разменна поради повреда на железния път, съобщават от „Български държавни железници“ (БДЖ).

По разписание последният пътнически влак, движещ се в посока Перник в 17:55 ч. към Септември с пристигане в 22:52 ч., се отменя в участъка Перник – Разменна поради авариен ремонт на железния път. Композицията, която се движи от София в 17:58 ч. и пристига в Перник в 19:43 ч., също е отменена, като пътниците се пренасочват.

По същата причина крайградският пътнически влак, движещ се по направление Волуяк – Перник, е отменен в участъка Разменна – Перник поради авариен ремонт на железния път. Пътниците се пренасочват към следващите влакове по това направление.